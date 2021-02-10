Киевляне решили воспользоваться снежной погодой и устроили настоящий горнолыжный курорт в самом центре столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, в Сети появилось впечатляющее видео, как сноубордисты катаются прямо по Андреевскому спуску.

Так, после того, как Киев в течение нескольких дней подряд засыпало снегом, столичные спортсмены нашли преимущества таких погодных условий.

На какое-то время Андреевский спуск превратился практически в "горнолыжную трассу" - люди здесь катаются на сноубордах, делают впечатляющие фото и снимают динамичные видео.

Кадры нового развлечения жителей столицы активно публикуют в сети.

"Пока вы спали, мы устроили street kill Андреевского спуска", - говорится в описании под роликом.

Ранее мы писали о том, что в Сети появилось видео, как киевлянин привязал веревку к троллейбусу и катается на сноуборде. Автор публикации отмечает, что таким образом киевлянин "решил пробелму с общественным транспортом". Впрочем, людей предостерегают не повторять такой "лайфак" ради собственной безопасности.

Напомним, стихия бушует в Киеве: известно, как будут работать школы и детсады в непогоду, в связи со снегопадами...".

Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.