В Киевской области владелец квартиры едва не погиб из-за пагубной привычки

Об этом сообщается на странице Бородянского РО ГСЧС в Киевской области.

Так, горела квартира на втором этаже 5-ти этажного дома в пгт Бородянка.

Дежурные выяснили, что огнем был охвачен диван в середине квартиры.

С помощью подручных пожарные ликвидировали огонь почти за час.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.