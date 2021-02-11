В Киевской области владелец квартиры едва не погиб из-за пагубной привычки
Об этом сообщается на странице Бородянского РО ГСЧС в Киевской области.
Так, горела квартира на втором этаже 5-ти этажного дома в пгт Бородянка.
Дежурные выяснили, что огнем был охвачен диван в середине квартиры.
С помощью подручных пожарные ликвидировали огонь почти за час.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Киевские коммунальщики придумали, как "откосить" от уборки снега, видео: "Будто всю ночь работали"
Звезда "1+1" Таран показала себя без грима, удивив внешностью в обычной жизни: "Ой, смешная!"
Ротару едва сдержала слезы за кулисами "Вечернего Квартала", что произошло: "Очень тяжело..."
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.