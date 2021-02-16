В Києві вулиця перетворилася на річку

15 лютого ввечері на вул.Гмирі в Дарницькому районі Києва сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».

В результаті пориву трубопроводу дорогу залило водою.

На місце виїхала Спецтехніка КП Дарницького району. Зараз вулиця оброблена протиожеледними засобами.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

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