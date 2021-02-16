В Киеве на входе в метро "Кловская" - ЧП

Взрывотехники проверяли урну на входе в метро на наличие взрывоопасных предметов. Инцидент случился возле одного из выходов станции метро «Кловская».

На месте работала взрывотехническая служба. Инцидент произошел накануне вечером. Однако ничего, что угрожает безопасности граждан спасатели не обнаружили.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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