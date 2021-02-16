В Киеве улица превратилась в реку

15 февраля вечером на ул. Гмыри в Дарницком районе Киева произошла авария на инженерных сетях «Киевводоканала».

В результате порыва трубопровода дорогу залило водой.

На место выехала спецтехника КП ДЭУ Дарницкого района. Сейчас улица обработана противогололедными средствами.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

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