В Киеве улица превратилась в реку
15 февраля вечером на ул. Гмыри в Дарницком районе Киева произошла авария на инженерных сетях «Киевводоканала».
В результате порыва трубопровода дорогу залило водой.
На место выехала спецтехника КП ДЭУ Дарницкого района. Сейчас улица обработана противогололедными средствами.
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Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.
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