У Києві за добу на китайський вірус захворіло людей менше, ніж одужало
Як передає Politeka.net, детальну статистику надали на сайті РНБО.
Згідно з післядим даними, на ранок 21 січня в Києві зафіксовано 595 нових випадків, серед них 353 жінок, 225 чоловіків у віці і 7 дітей. Захворіли, зокрема, 18 медиків.
З початку епідемії в Києві одужали 52 146 осіб (1 807 за добу), померли 2 246 осіб (19 за добу).
До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 137, у Святошинському — 82 та у Дніпровському районі-72 випадки.
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У Київській області зафіксовано 66 949 випадків-19 (235 нових випадків за добу).
З початку епідемії одужали 48 883 людини (1 064 за добу), померли 1 086 осіб (Сім за добу).
Відзначить, що за весь час пандемії в Україні захворіло - 1 177 621 людина, одужали - 914 730, летальних випадків - 21 499.
За останню добу найбільше число підтверджених випадків зареєстровано в Київській області.
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