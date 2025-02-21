Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Очень многие люди об этом не знают, а потом просто теряют свои деньги. Те деньги, которые могли бы получить пенсионеры в плюс, они теряют. Почему? Потому что у украинцев, которые достигают пенсионного возраста, всего лишь 3 месяца, чтобы подать заявление на пенсию без потери выплат. Что произойдет, если упустить этот срок, и как избежать задержек?», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как напоминает журналистка, украинское законодательство предусматривает, что пенсия по возрасту назначается на следующий день после достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее, чем через 3 месяца. А в случае подачи заявления после этого срока, подчеркивает она для Politeka, выплаты начинаются только со дня обращения.

«Например, если вы достигли пенсионного возраста 1 марта, то при обращении в Пенсионный фонд до 1 июня вам начислят пенсию за все предыдущие месяцы. Если заявление подано после 1 июня, вы получите выплаты только с момента подачи заявления. То есть у вас уже все должно быть готово. Вот настал день, когда вы выходите на пенсию, вы не должны в этот день что-то там искать, писать и т.д. Нет, у вас уже все должно быть готово. То есть,вы получите свою пенсию, но нужно вовремя подать заявление. Если заявление будет подано позже, то вы и позже получите пенсию, а то, что могли бы получить, вы просто не получите», – объясняет Екатерина Котенкова.

В этом году, сообщает она для Politeka, выйти на пенсию можно в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа, но по меньшей мере нужно 22 года, чтобы выйти в 63 года. Если страхового стажа недостаточно, добавляет журналистка, право на пенсию может быть отсрочено до момента выполнения необходимых требований, а еще сейчас предлагают докупить стаж, но это просто колоссальные деньги.

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