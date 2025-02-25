Театральный режиссер Дмитрий Богомазов рассказал, как ставил первые спектакли еще во время учебы, как открыл для себя украинскую классику и поднял ее до уровня мирового, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы для Politeka, когда он учился на первом курсе в университете Карпенко-Карого, студенты-актеры второго курса попросили его поставить для них что-то из украинской классики, им нужно было что-то для самостоятельных работ.

«А украинская классика тогда для меня была terra incognita, для меня Сартр, Камю, что-то такое было интересно в то время. Я начал читать украинские пьесы и понял, что они немного недооцененные вообще-то. Поскольку нельзя было писать о городской жизни тогда, украинский театр был куда-то отодвинут, ну, то есть что-то такое фольклорное должно быть, этнографическое, но писали это люди городские и образованные, они читали и греков, и Шекспира», - рассуждает Дмитрий Богомазов.

То есть, объясняет режиссер для Politeka, за слоем сюжета были знания авторов и опыт вообще мирового театра, поэтому он убрал верхний пласт, вынул наружу смыслы и образы, так он открыл возможность, как поставить украинскую классику на сцене на уровне мировой.

«На третьем курсе мне поручили (ред. – поставить пьесу) в театре на левом берегу. Это русскоязычный театр в то время был, а я сделал спектакль «Чарівниця» на украинском языке, люди приехали из россии к нам, они учили с нуля украинский язык, чтобы сыграть в этом спектакле. Сейчас оно кажется, может быть, неудивительным, но в 1993 году это было немного странно. Я за нее сразу получил киевскую пектораль, но я был студентом третьего курса. Ну, и после этого я уже не учился, а только работал», – рассказывает Дмитрий Богомазов.

Как сообщала Politeka, Войтенко заявил, что не так много стран имеют собственный кинематограф, и нам свой украинский нужно развивать.

Также Politeka писала о том, что Кривда рассказала, кто побеждает в культурной войне – Украина или россия.





