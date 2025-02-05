Доктор философских наук Наталья Кривда заявила, что Украина успешно побеждает в культурной войне, потому что в мире наконец-то не приписывают украинских авангардистов россии.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Один день я позволила себе провести в Кельне, конечно, пошла в Museum Ludwig. В Museum Ludwig много лет была экспозиция, которая называлась «Русский авангард». И я была не просто поражена, поверьте мне, а прямо до дрожи в руках, до перехвата дыхания я была поражена сначала тем, что прочла на сайте, а потом увидела, когда пришла в музей. Коллекция осмыслена, название «Русский авангард» ушло», – отмечает Наталья Кривда.

Как она рассказывает, там представлены работы Экстер, Богомазова, Ермилова, Пальмова, Архипенко, прекрасные описания коллекции, где отмечена роль украинского искусства, влияние украинского модернизма на мировое искусство. Интересно, отмечает гостья программы, что под одной работой Ермилова написано, что она создана в память о дате смерти Ленина, казалось бы, что-то идеологическое, но пишет «січень» на украинском, это как раз к разговорам путина, что Ленин создал Украину, а Харьков русскоязычный (а эта работа создана в Харькове).

«Вооруженные силы защищают Украину на поле боя, а еще окопы и линия столкновения проходит по музейным коллекциям, библиотечным фондам, университетским программам. Это не пафосные слова. Если люди думают, что мы так с вами об этом говорим, чтобы привлечь внимание, нет, это реальное поле битвы за свою идентичность. И мы либо отдаем врагу, в частности, названия, имена, фамилии, эпохи, либо оставляем их своими», - объясняет Наталья Кривда.

По ее словам, фольклор – это наименее денационализированное искусство, оно долго сохраняет свою традицию, но украинцы также создали высокое искусство, искусство высоких смыслов, сложных нелинейных решений, бифуркационных точек развития. Как подчеркивает гостья программы, десятки украинских интеллектуалов осознавали себя, они искали свой голос на своей земле, и важно это не потерять, сохранить.

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