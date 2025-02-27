Полковник ГСЧС в отставке Роман Пальчиков рассказал, почему в Украине происходят массовые заминирования гражданских объектов и как реагируют спецслужбы, если вызов ошибочный, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это не первая волна. Если мы вспомним, то еще до начала полномасштабной войны у нас были волны заминирований торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей. И часто эти звонки были даже не из территории Украины», – отмечает Роман Пальчиков.

Однако, утверждает он, любая оперативная служба – ГСЧС, МВД, СБУ – на вызовы должна реагировать оперативно: поехать, эвакуировать людей, обследовать все, и только после этого принимать решение, ложна ли это тревога или нет. Поэтому, объясняет гость программы для Politeka, пусть даже было уже 5 ошибочных вызовов, и на шестой раз служба приезжает, проводит соответствующий комплекс работ, все по регламенту.

«Но нельзя говорить, что сейчас эти заминирования школ – это полностью ИПСО и гибридная война, которую против нас ведет агрессор. Я так понимаю, и это подтверждается определенными фактами, что некоторые школьники, студенты для того, чтобы не идти на какие-то экзамены, возможно, какие-то работы, звонят по телефону и таким образом срывают учебный процесс. Хотя он и так не очень в нормальном режиме, учитывая количество тревог, устраиваемых нам противником, и поэтому этот процесс прерывается», - рассказывает Роман Пальчиков.

Также, отмечает он для Politeka, когда сообщают о массовом заминировании, конечно, здесь есть определенная координация, потому что выбирается определенное количество школ, определенные регионы, и таким образом повышается нагрузка на специальные службы, которые могут либо что-то пропустить, либо где-то не так отреагировать.

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