Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" Украину, Киев был в опасности из-за ударных дронов врага.
Вечером 4 февраля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В нескольких областях Украины была объявилена воздушная тревога, силы ПВО начали работу по ликвидации угрозы, сообщали Воздушные силы ВСУ.
Первые группы ударных беспилотников вошли в воздушное пространство Украины 4 февраля около 20:00 с северо-востока.
В 23:24 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.
Воздушные силы предупредили жителей столицы об угрозе применения ударных дронов и возможной работе ПВО.
В Киеве прогремели взрывы, первые были слышны примерно в 00:20, их было несколько.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме того, враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах в центральной части города.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 5 февраля вражеский дрон нанес удар по центральной части города.
"Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем", - говорится в сообщении.
Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе.
"Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар", - сообщил Терехов.
В многоэтажке напротив были выбиты окна. Пострадала АЗС.
Информация о пострадавших в данный момент не поступала.
Посление новости:
Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"
Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа .