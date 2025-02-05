В Киеве гремели взрывы, Россия запустила ударные дроны-камикадзе, известно о последствиях.

Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" Украину, Киев был в опасности из-за ударных дронов врага.

Вечером 4 февраля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В нескольких областях Украины была объявилена воздушная тревога, силы ПВО начали работу по ликвидации угрозы, сообщали Воздушные силы ВСУ.

Первые группы ударных беспилотников вошли в воздушное пространство Украины 4 февраля около 20:00 с северо-востока.

В 23:24 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.

Воздушные силы предупредили жителей столицы об угрозе применения ударных дронов и возможной работе ПВО.

В Киеве прогремели взрывы, первые были слышны примерно в 00:20, их было несколько.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - предупреждал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах в центральной части города.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 5 февраля вражеский дрон нанес удар по центральной части города.

"Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем", - говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе.

"Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар", - сообщил Терехов.

В многоэтажке напротив были выбиты окна. Пострадала АЗС.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

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