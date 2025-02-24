Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объединили усилия, чтобы заставить Дональда Трампа изменить свою позицию по поводу возможных двусторонних переговоров с Россией.

Европейские лидеры попытаются убедить президента США отказаться от плана прямого контакта с Москвой в обмен на обещания со стороны Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем, сообщает Politeka.net .

Как сообщает The Times, Стармер намерен встретиться с Трампом на этой неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальные изменения в его мирном плане. Макрон в свою очередь провел отдельные переговоры с Трампом в понедельник.

В издании пишут, что в третью годовщину начала войны в Украине Великобритания объявит новый пакет санкций против России. Согласно им, будет запрещен въезд в Великобританию для высокопоставленных российских политиков, чиновников и бизнесменов. Также Министерство внутренних дел страны подтвердило, что ограничения коснутся местных и федеральных министров, а также топ-менеджеров крупных российских компаний, сообщает Политека.

В то же время, несмотря на давление со стороны европейских лидеров, британские чиновники сомневаются в том, что Кир Стармер сможет объявить конкретный график увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП до встречи с Трампом.

С критикой по переговорам с Россией высказалась и министр образования Великобритании Бриджет Филлипсон. Она отметила, что предложение Трампа начать переговоры с Путиным было правильным шагом, однако подчеркнула, что "без участия Киева не может быть никакого урегулирования".

Источник: thetimes .

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