Киновед Владимир Войтенко объяснил, что на самом деле не так много стран имеют собственный кинематограф, и нам свой украинский нужно развивать, отвергая любую неполноценность.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Когда-то в СССР говорили, что есть фильмы китайские, американские и студии Довженко. Я думаю, что та горячая война, которая идет у нас с российской федерацией, которая украла у нас и название Русь когда-то (и стала российская империя, а до того московия была), длится столетиями на самом деле, просто в разных формах. Надо осознавать это», - утверждает Владимир Войтенко.

Попутно он вспоминает 1991 год, восстановление украинской государственности, это были тяжелые годы, какое там кино, оно еще и требует много денег, да и в действительности не так много стран имеют собственный кинематограф, еще и такой, чтобы эта индустрия действительно деньги приносила. Прежде всего, вспоминает эксперт, это Индия, конечно, в советское время это было особенно популярно, также, что неожиданно, Нигерия, а еще Южная Корея, хотя он видел даже один северокорейский фильм, конечно, о победе и т.д.

Конечно, констатирует гость программы, мы все сравниваем с самым величественным, что есть, - с американским кинематографом. Попутно эксперт вспоминает, как после Оранжевой революции один из популярных при Ющенко депутатов говорил, что вот надо снимать украинское кино, а его лучшим делают в США, поэтому надо оттуда режиссера пригласить, вот такая неполноценность.

«Как говорил в 1990-е и 2000-е годы Сергей Тримбач, мой хороший приятель и друг, киновед, если я киновед, украинский кинематографист, значит, украинское кино живет», – подчеркивает Владимир Войтенко.

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