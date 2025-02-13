Об этом он рассказал в своем блоге.

«В документах международных организаций обычно Украину называют страной переходной экономики, переходного состояния. Да, у нас есть много элементов демократии, но далеко не все. У нас рыночная экономика, это точно. И у нас низкий уровень пока достатка. Относительно высокий уровень коррупции. Знаете, опубликован очередной индекс коррупции, и мы там на 107-ом месте, на одно место даже опустились. И то, что россияне на 168-ом месте, нас не должно утешать. То, что у них там срань, не означает, что у нас должна быть срань», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Да, напоминает он, действительно термин «страны третьего мира» был введен еще в те времена, когда была Холодная война, а сейчас отчасти устарел. И, как пишет в Википедии, отмечает эксперт, сейчас термин «страны третьего мира» применяется к просто неразвитым в экономическом плане странам.

«Но и до первого мира нам далеко... В первый мир из третьего попали только Израиль и Южная Корея. Ну, наверное. Больше мне никто не приходит в голову все-таки», - отмечает Михаил Шейтельман.

Так что, рассуждает эксперт, можно сказать, что Украина – страна с низким доходом на душу населения. Но, добавляет он, на этот термин не стоит обижаться, потому что уровень дохода у нас действительно не слишком высокий, поэтому мы не можем обеспечить большие инвестиции в добычу, например, тех же редкоземельных металлов, о которых сейчас говорит Трамп.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Кит Келлог как раз идет с идеями модернизации курса Байдена.

Также Politeka писала о том, что Стариков о Курской операции: «Во время переговоров мы можем обменять эту территорию на…».