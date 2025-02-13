Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский рассказал, что строится в Украине во время войны, почему это важно и возобновились ли уже темпы строительства коммерческой недвижимости.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Я занимался гуманитарными грузами, волонтерством, вернулся в рабочий режим только почти в конце 2023 года и фактически не наблюдал какого-то не то, что бума, но строительство продолжалось. И я всегда говорил, что, если строительство закончится, не будет объектов строительства, не будет двигаться эта промышленность, страна уже не является страной, это территория без каких-либо перспектив», - отмечает Виктор Лещинский.

Согласно статистике 2022 года, рассказывает он, тогда еще большое количество объектов строилось, конечно, преимущественно военного или коммунального характера, но понятно, что все усилия должны были быть направлены на оборонный комплекс страны.

«Но в 2022 году было очень большое падение, и почти не наблюдалось какое-либо действие на коммерческом направлении. Это движение только началось в конце 2022 года и в 2023 году, соотношение коммерческого и государственного было почти на уровне 15 к 85. В 2023 году немного оживился рынок коммерческой недвижимости, он увеличился, но преимущественно это было окончание тех объектов, которые начинались до военного времени», - рассказывает Виктор Лещинский.

Если смотреть по территории, отмечает гость программы, то в восточной и центральной Украине темпы строительства коммерческой недвижимости уменьшились, вместо этого они активизировались на западе нашего государства, потому что все-таки там безопаснее бизнесу, тем более, что порты, аэропорты закрылись, поэтому логистика сместилась к западной границе.

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