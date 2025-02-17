Театровед Виталий Жежера рассказал о своей игре в театре, о том, как имя режиссера формирует мнение о спектакле еще до ее просмотра и стоит ли слушать блогеров, не имеющих театрального образования, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «Ukraine the Best».

«Да, я играю в театре. Ой, играю. Простите. Я выхожу на сцену, потому что игра – это для меня тайна. и я оказался там не по своей воле», - отмечает Виталий Жежера.

Как рассказывает гость программы для Politeka, за заданием покойного Виталия Малахова он написал инсценировку романа Панаса Мирного «Разве ревут волы, как ясли полны?», это был не мюзикл, но спектакль с музыкой. И Малахов, добавляет театровед, предложил ему сыграть одного из персонажей, но выходил на сцену он и раньше, еще и студенческие времена.

«Если речь идет о кино, вы выбираете по имени режиссера, в театре тоже. По крайней мере, вот определенная грамотная часть публики выбирает спектакль именно так – по имени режиссера. А народ по-всякому и по-другому в частности. Там и сарафанное радио, и TikTok – все это работает», – объясняет Виталий Жежера.

Попутно он вспоминает, что один серьезный польский театровед уже даже написал научную работу на эту тему – отношения театральной критики и блоггерства. Но, по мнению театроведа, не надо унижать мнение блогера, когда он говорит о театре, если это разумное мнение. Попутно он рассказывает для Politeka об одном одесском театральном рецензенте 1920-х годов, который, как рассказывали ему еще в театральном институте, вечером смотрел спектакль, ночью писал рецензию, на рассвете приносил ее в типографию, а утром уже выходила газета, у него там была своя постоянная колонка. И самое интересное здесь, подчеркивает гость программы, что этот рецензент был хорошим дантистом и не имел никакого театрального образования.

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