Досі в урядовому кварталі знаходять розтяжки і не тільки.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Мало ж хто знає, але я розповім - досі в урядовому кварталі знаходять заміновані машини, розтяжки, сліди всяких нехороших людей, які хочуть там де-небудь проникнути. Тобто це кожен день, досі, зараз", - пояснив Арестович.

Арестович запевнив, що столиця залишається небезпечною.

"Багато хто думає, що Київ безпечний, а найбезпечніше місце – це Печерськ, – це не так. Про те, що робить Державна служба охорони – це потрібно буде свої томи написати", - розповів радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила про виявлення розтяжки з гранатою на Печерську.

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"...Ось чому ми в черговий раз просимо вас бути уважними і обережними і не чіпати невідомі речі і предмети", - підкреслили правоохоронці.

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