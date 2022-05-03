Ірпінь повертається як життя після майже місяця російської окупації, мер розповів, коли закликатиме людей повертатися.

Місто Ірпінь під Києвом, яке майже місяць було в окупації російської армії, потроху повертається до життя. Комунальні служби та міська влада працюють цілодобово, щоб відновити в місті всі необхідні функції та критичну інфраструктуру. Про це у своєму зверненні на сторінці Facebook розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Завдяки майже цілодобовій роботі профільних та комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько 80% - електропостачання та 20% - газопостачання. Ірпінь з кожним днем все більше оживає і розквітає. Вже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому", - розповів міський голова.

Він також додав, що до кінця цього тижня повідомив більш конкретну інформацію, коли і якими маршрутами можна буде повертатися в Ірпінь його жителям.

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