Так, за деякими даними, в маршрутці №171 вже починаючи з суботи, 21 травня, вартість проїзду становитиме 15 гривень.
Про це повідомили в телеграм-каналі «Реальний Київ» з посиланням на повідомлення пасажирів маршрутки.
"Шановні пасажири, у зв'язку з істотним зростанням вартості палива, його дефіцитом і з метою забезпечення в'їзду автобусів на лінію з 21.05 2022 р.вартість проїзду на маршруті становитиме 15 гривень", - йдеться в оголошенні, знімок якого додається.
Додамо, раніше голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко дійсно попереджав, що у разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.
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"Ситуація [з пальним] впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень", - говорив Моїсеєнко.
У свою чергу міська влада запевнила киян, що ціни на проїзд у громадському транспорті залишаться колишніми, незважаючи на дефіцит і подорожчання палива.
Тим часом стало відомо, що Польща передасть Україні 25000 тонн бензину зі своїх запасів. За словами міністра економіки Юлії Свириденко, паливо почне надходити в Україну вже наступного тижня.
Раніше Мінекономіки обіцяло, що в травні Україна отримає 350 000 тонн пального за новими логістичними маршрутами. У тому числі, з Угорщини.
Нагадаємо, держрегулювання цін на пальне призупинено – українцям показали нову вартість.
Також повідомлялось, що Кабмін різко змінив граничні ціни на бензин і дизпаливо - чого чекати українцям на АЗС.
У свою чергу, експерти заговорили про заборону продавати бензин у роздріб.