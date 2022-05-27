Київ був під великою загрозою окупації в перші дні вторгення росії, але рішучість українських воїнів зробила свою справу.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський.

"Протягом першого тижня шанси того, що ворог займе Київ були надзвичайно високі. Якби не дії певних військових начальників всупереч тим дерективам, які вони отримали, а на свій власний страх і ризик і на усвідомлення тої небезпеки, яка була саме над Києвом, ситуація могла бути значно гірше.

Ті прогнози, очікування кремлівсього керівництва, що там за пару днів їхні десантники будуть в урядовому кварталі - мали під собою дуже міцне підгрунтя. Але пішло трішки не так, тому що були люди, які взяли на себе відповідальність і сміливість діяти всупереч загальним дерективам і вони цю ситуацію врятували.

Мається на увазі загальна концепція оборони Києва і оцінка того, як треба діяти з боку певних військових керівників.

Це не були якісь неправильні дерективи або очікування, просто ніхто не очікував загалом стратегічно, що ворог піде саме через Чорнобильську зону, з Житомирської області і через декілька днів після широкомасштабного вторгнення опиниться на відстані 30-40 км від Києва і оборона столиці не враховувала в повному обсязі напрямків і взагалом ситуації.

Але маєму ту ситуацію, яку зараз маємо - ми відстояли столицю і декілька областей", - сказав Веніславський.