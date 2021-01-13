В Киеве в результате обвала грунта погиб мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в среду, 13 января, в 12 часов дня в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44-а, на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

На место сразу же выехали спасатели, которые выяснили, что во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник.

Столичные спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего, которым оказался 60-летний мужчина.

"К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Бойцы изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая. На месте происшествия было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления", - говорится в сообщении.

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