На Киев надвигаются лютые морозы, на фоне чего в столице начнут работу пункты обогрева

Об этом сообщает Polieka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, с четверга, 14 января, в связи с похолоданием в Киеве начнут работу 32 пункта обогрева.

Отмечается также, что в некоторых из пунктов можно будет получить первую медицинскую помощь (в помещениях будут аптечки), а также выпить горячего чая, чтобы согреться.

Кроме того, в нескольких пунктах есть банки одежды, где при необходимости люди смогут себе взять теплую одежду и обувь.

Пресс-служба КГГА также обнародовала список адресов таких пунктов обогрева в столице.

Так, в Голосеевском районе Киеве будет работать три пункта обогрева, в Дарницком - 4, в Деснянском - 3, в Днепровском - 3, в Оболонском - 4, в Печерском - 3, в Подольском - 3, в Святошинском - 3, в Соломенском - 3, в Шевченковском - 3.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте КГГА.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу, 15 и 16 января, в столице ожидается значительное снижение температуры. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до 13-18° мороза, днем – до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января

Напомним, что дохолодання до -20 мчится в Украину, кому ожидать погодного удара.

Как сообщала Politeka, Погода испортит украинцам настроение, мокрый снег атакует с новой силой.

Также Politeka писала, что погода ударит по Украине порывистым ветром и дождями, важное предупреждение.