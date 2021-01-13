В Киеве мужчина остался без квартиры после смерти своих родителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Известно, что до 2019 года в квартире жил мужчина, который не приватизировал жилье после смерти своих родителей. Когда его родителей не стало, мошенники подделали документы на квартиру - свидетельство о праве собственности на кжилье, которое было якобы выдано одной из районных государственных администраций столицы. После этого мошенники перепродали жилье подставному лицу. Договор купли-продажи, по данным прокуратуры, был удостоверен нотариусом не из Киева, а из другого региона Украины.

"В связи с этим, местной прокуратурой в интересах Киевского горсовета заявлен иск о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения, которое судом удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование по данному делу, чтобы отыскать и привлечь к ответственности причастных к совершению преступления.

В прокуратуре также рассказали, что речь идет о квартире стоимостью более 700 тыс. гривен.

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