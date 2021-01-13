На Киевщине исчезла без вести пара с маленькой племянницей

Об этом сообщает "Головна".



О пропаже сообщили мать девочки 11 января.

Сергей Савченко и его гражданская жена Тамара Маркович, а также малолетняя племянница Тамары Алина, которую пара обещала взять с собой на прогулку в Киев, перестали выходить на связь 10 января. Их телефоны выключены. На данный момент их местонахождение неизвестно.

Известно, что в Березани разыскиваемые находились в гостях у брата Савченко. После этого они отправились в неизвестном направлении, их след обрывается.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о местонахождении семьи по номерам телефонов: 098-733-59-99 или 102.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области разыскивают гражданина Франции пенсионного возраста, у которого есть проблемы с памятью. Мужчина вышел из дома еще 8 дней назад, и с тех пор связи с ним нет.

При этом гражданин Франции может находиться в любом районе столицы или даже за пределами города.

Если вы имеете любую информацию о местонахождении мужчины, сообщите по номеру: 0677587710.

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