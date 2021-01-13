На Киевщине исчезла без вести пара с маленькой племянницей
Об этом сообщает "Головна".
О пропаже сообщили мать девочки 11 января.
Сергей Савченко и его гражданская жена Тамара Маркович, а также малолетняя племянница Тамары Алина, которую пара обещала взять с собой на прогулку в Киев, перестали выходить на связь 10 января. Их телефоны выключены. На данный момент их местонахождение неизвестно.
Известно, что в Березани разыскиваемые находились в гостях у брата Савченко. После этого они отправились в неизвестном направлении, их след обрывается.
Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит"
Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды 13 января
Известный музыкант ушел из жизни, его талантом восхищались миллионы: "Останется для многих праздником"
Астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, в жизни которых начнется черная полоса в ближайшее время
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
Правоохранители просят сообщить любую информацию о местонахождении семьи по номерам телефонов: 098-733-59-99 или 102.
Ранее мы сообщали, что в Киеве и области разыскивают гражданина Франции пенсионного возраста, у которого есть проблемы с памятью. Мужчина вышел из дома еще 8 дней назад, и с тех пор связи с ним нет.
При этом гражданин Франции может находиться в любом районе столицы или даже за пределами города.
Если вы имеете любую информацию о местонахождении мужчины, сообщите по номеру: 0677587710.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.