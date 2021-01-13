В Киеве скандальная шляпа, которая изначально украшала главную елку страны на Софийской площади, теперь "поселилась" возле учебного заведения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, теперь шляпа будет радовать учеников Киевской школы экономики.

"Новогодняя шляпа, которая стояла возле главной елки на Софийской площади, сменила прописку и профессию – она переехала в Киевскую школу экономики и теперь будет помогать студентам выбрать будущую профессию", - говорится в сообщении.

В комментариях довольно иронично восприняли новость о "переезде" скандальной шляпы.

"Хоть куда-то этот мусор пристроили. Молоды", "А потом будет новая книга - "Приключения одной шляпы"?)", "Не понимаю, почему все так к ней относятся... Довольно интересная была идея, и я бы не назвала это мусором", "У всех разные вкусы. Для одних - гениальная задумка, для других - жлобское исполнение и безвкусица. Каждому свое", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что шляпу, которая изначально украшала главную елку Украины, впоследствии установили в качестве арт-объекта на Софийской площади в Киеве. К инсталляции сразу же выстроилась большая очередь из желающих сделать фото.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.