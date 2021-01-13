В Киеве коммунальщики удивили странным "лайфхаком", как бороться с открытыми канализациями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в Сети появились фото открытого канализационного люка, который решили оградить лентой и накрыть стеклопакетом.

"Коммунальщики совсем кукухой поехали? Такого ограждение открытой канализации я еще не видел. Это стеклопакет, стеклопакет, Карл", - говорится в подписи к фото.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что стеклопакет полностью накрывает канализационный люк, при чем само стекло - прямо над ямой.

В сообщении не указывается, где именно в столице заметили такой "креатив" коммунальщиков, и как долго канализационный люк находится "под защитой" стеклопакета.

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