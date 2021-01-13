Гражданина Франции, которого разыскивали в Киеве в течение 8 дней, нашли мертвым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, оказалось, что мужчина погиб еще около недели назад, в Рождество, 7 января. Причем трагедия произошла в Чернигове.

"К сожалению, 7 января около 21.00 водитель автомобиля ВАЗ 2108, двигаясь в Чернигове по улице Кольцевой от перекрестка с улицей 1-го мая в сторону проспекта Мира, неподалеку от дома №35/66 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте. Это и был тот самый гражданин Франции, которого разыскивают", - говорится в сообщении.

Также была опубликована фотография одежды мужчины, в которой он был, когда произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что в столице пропал гражданин Франции пенсионного возраста, который имеет проблемы с памятью. Мужчина вышел из дома еще 8 дней назад, и с тех пор связи с ним не было.

Также отмечалось, что гражданин Франции может находиться в любом районе столицы или даже за пределами города, и что он может просить людей куда-то его подвезти.

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