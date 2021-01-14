Ни дня без аварий на трассах

В Киеве на Харьковском шоссе пьяная девушка устроила ДТП с полицейским авто

Об аварии на Харьковском шоссе сообщается на Facebook-странице Dtp.kiev.ua. Кроме того, об аварии сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Уточняется, что в ДТП попал автомобиль, который двигался в левом ряду в сторону Дарницкой площади.

В полиции уточнили, что в результате столкновения служебную Skoda отбросило вперед на Chevrolet. После удара Ford вылетел на соседнюю полосу и вызвал еще одно столкновение с автомобилем Mazda. К сожалению, в ДТП получила травмы инспектор патрульной полиции, ее госпитализировали.

У виновници аварии при этом имелись признаки опьянения. Результаты освидетельствования прибором Драгер показали 2,47 промилле алкоголя в ее крови, что превысило норму алкоголя в 12 раз.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.