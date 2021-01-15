Под Киевом пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Тсн. Ранок".

Так, в пригороде Киева водитель на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. С места аварии не убегал, дождался полиции и скорой, а своей вины даже не отрицал. Позже оказалось, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

"Мне позвонили, что моя женщина погибла. Рассказывали, что пьяный неадекватный мужчина (сбил женщину, - ред.)", - прокомментировал супруг погибшей.

Трагедия произошла в Софиевской Борщаговке. Отмечается, что водитель за рулем "Форда" резко вылетел на встречку, пролетел две полосы и уже на тротуаре насмерть сбил женщину. При этом остановился пьяный водитель лишь тогда, когда врезался в знак "Пешеходный переход".

Драгер показал, что в крови водителя было 0.8 промилле, что в четыре раза превышает норму. Виновник ДТП пояснил, что праздновал день рождения сына.

"Грамм 300 - это для меня, знаете ли, мелочи жизни", - рассказал виновник смертельного ДТП.

При этом он признал свою вину, однако во время разговора начал путаться в словах.

На месте трагического ДТП до глубокой ночи работали правоохранители. Водителя забрали в больницу на освидетельствование алкогольного опьянения. Его решение сесть за руль в таком состоянии стоило жизни 35-летней женщине.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.