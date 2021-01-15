В Киеве во время локдауна общественный транспорт продолжает ездить переполненным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Так, в Сети появились фото, сделанные в салоне одного из столичных автобусов. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в транспорте явно не придерживаются правил ужесточенного карантина. В салоне находится гораздо больше людей, чем позволяет "лимит", а на некоторых даже нет защитной маски.

"Лики локдауна. Обстановка в общественном транспорте Киева во время локдауна. Маршрут 904 Софиевская Борщаговка - метро Выставочный центр. Автобус переполненный, водитель пропускает те остановки, на которых пассажиры не выходят. В автобусе около 40 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможное продление локдауна. Согласно прогнозам, после зимних праздников, в середине февраля, начнет расти количество больных гриппом, сезонная вспышка наложится на эпидемию китайского вируса и обострит ситуацию.

По словам Ляшко, пока что МОЗ не желает продления локдауна, хотя спрогнозировать ситуацию достаточно сложно.

Напомним об отмене ограничений в разгар локдауна: появилось важное заявление властей, " разрешивших работу...".

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.