В Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий и осадки в виде снега

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, столичные власти предупреждают жителей столицы о похолодании в Киеве: снова ожидается снег, а сейчас уже заработали пункты обогрева. Также из-за похолодания были отменены ярмарки.

Синоптики прогнозируют, что в ночь с 15 на 16 января температура может опуститься до 17 градусов мороза, а завтра днем – до -15 градусов. Холодная погода сохранится в столице и в течение 17-18 января.

"Сегодня в течение дня снова ожидается снег. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно ликвидировать последствия осадков. Работа спецтехники будет продолжаться и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на период похолодания в столице работают 33 пункта обогрева, 10 из которых – в круглосуточном режиме. В пунктах обогрева можно посидеть и отдохнуть, а также выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь. Кроме того, в пунктах обогрева есть теплая одежда и обувь.

Киевлян призвали тепло одеваться во время похолодания, не выходить на мороз голодными, а если надо провести целый день на улице, то каждые полчаса или хотя бы каждый час важно заходить в теплое помещение.

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