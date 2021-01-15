В Киеве разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, киевлянка просит помощи в розыске брата, который в последний раз выходил на связь еще 12 января.
"Внимание! Розыск! Помогите пожалуйста найти брата! Исчез Бондаренко Иван 27.09.2000 года рождения. Последний раз выходил на связь 12.01.21 в 10 утра. Тогда связь оборвалась и ничего о его местонахождении неизвестно, последний раз был на улице Здолбуновской", - говорится в сообщении.
Сестра пропавшего парня также рассказала о его приметах. Он был одет в серую с синим спортивную куртку, черную шапку, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой.
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Рост парня - примерно 170-175, у него русые волосы и худощавое телосложение.
"Помогите, пожалуйста, может кто-то видел или слышал, будем очень благодарны любой информации... Фото свежее, сделанное 12 января в 08.59 самим Иваном", - говорится в сообщении.
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