В последний раз выходил на связь 12 января

В Киеве разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянка просит помощи в розыске брата, который в последний раз выходил на связь еще 12 января.

"Внимание! Розыск! Помогите пожалуйста найти брата! Исчез Бондаренко Иван 27.09.2000 года рождения. Последний раз выходил на связь 12.01.21 в 10 утра. Тогда связь оборвалась и ничего о его местонахождении неизвестно, последний раз был на улице Здолбуновской", - говорится в сообщении.

Сестра пропавшего парня также рассказала о его приметах. Он был одет в серую с синим спортивную куртку, черную шапку, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой.

Рост парня - примерно 170-175, у него русые волосы и худощавое телосложение.

"Помогите, пожалуйста, может кто-то видел или слышал, будем очень благодарны любой информации... Фото свежее, сделанное 12 января в 08.59 самим Иваном", - говорится в сообщении.

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