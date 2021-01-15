На Киевщине мужчина ворвался на АЗС и украл из кассы 33 тысячи гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полции Киевской области.
Так, по данным правоохранителей, на Киевщине был задержан злоумышленник, который дерзко ограбил АЗС.
Это произошло в городе Иванков. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.
На место происшествия прибыли правоохранители и оперативно установили службу такси и направление движения авто.
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Впоследствии в селе Лютеж патрульные остановили разыскиваемое авто, на котором злоумышленник скрылся после ограбления.
Грабителем оказался 36-летний житель Николаевщины, у которого были изъяты похищенные средства. Его задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
В полиции также опубликовали фоо с места преступления. На кадрых можно увидеть саму заправку, которую ограбил мужчина, а также кассу, из которой были украдены деньги.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
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