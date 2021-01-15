За прошедшие сутки, 14 января, в Киеве было подтверждено еще почти 900 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, по официальным данным, в Киеве за минувшие сутки было зафиксировано 896 новых случаев заболевания. Также известно, что за сутки 20 киевлян умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Киевские власти также рассказали, какой район стал "лидером" по количеству новых случаев ковида.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 164, в Деснянском – 134 и в Дарницком районе – 132 случая", - говорится в сообщении.

В течение суток в больницы столицы госпитализировали 78 пациентов с коронавирусом. Все остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

"Больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 тысячи коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 - с централизованной подачей", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что выздоровели от коронавируса за сутки 822 человека.

Также отмечается, что сейчас в Киеве на карантин не закрыт ни один из садов, однако временно закрыты 49 групп в 45 детсадах.

В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 121 082. Более 46 тысяч жителей столицы преодолели коронавирус, а общее количество летальных исходов за весь период пандемии в Киеве - 2161.

Напомним об отмене ограничений в разгар локдауна: появилось важное заявление властей, "разрешивших работу...".

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.