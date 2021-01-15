В Киеве на доме культуры заметили неожиданный флаг - кто-то вывесил на здание флаг террористов "ДНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в пятницу, 15 января, киевляне заметили флаги "ДНР" на здании дома культуры, который находится на проспекте Валерия Лобановского, 115.

Впрочем, впоследствии этому инциденту нашлось объяснение. В патрульной полиции Киева журналистам рассказали, что в этом здании будут снимать фильм об АТО на Донбассе. Однако об этом изначально не было известно, поэтому снимки террористических флагов на доме культуры начали активно распространять в столичных пабликах.

"Перед входом висит два флага "ДНР", около 20 человек с автоматами разгружают военный грузовик, ящики заносят в помещение!" - рассказал очевидец.

Ранее мы сообщали о конфликте в одном из черниговских кафе из-за красно-черного флага. Так, женщина пришла в заведение и выразила недовольство из-за наличия флага УПА на одной из полок кафе. Посетительнице объяснили, что сейчас идет седьмой год войны, а владельцы заведения - ветераны. Женщина продолжила высказывать свое возмущение, и ей отказали в обслуживании.

Напомним, безработных массово вывозят из Донбасса в РФ, оккупанты не оставили людям выбора.

Как сообщала Politeka, жителей "ЛНР" оставили без лекарств в разгар эпидемии, продают только избранным.

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