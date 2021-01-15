В Киеве разыскивают родственников парня, попавшего в больницу после ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столичное медучреждение привезли парня, которого сбила машина. О себе он ничего не помнит, поэтому родственников киевлянина просят откликнуться.

"15.01.2021 в больницу быстрой помощи на Братиславской, 3, поступил парень. О себе ничего не помнит. Его сбила машина в районе рынка Березняки. Это все, что он о себе знает. Может кто-то он узнает?" - говорится в сообщении.

Пока что нет информации ни о возрасте парня, ни о его имени и месте жительства.

Как видно на фото, у него серо-голубые глаза, русые волосы, на правой щеке есть родинка.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня, который в последний раз выходил на связь еще 12 января.

"Внимание! Розыск! Помогите пожалуйста найти брата! Исчез Бондаренко Иван 27.09.2000 года рождения. Последний раз выходил на связь 12.01.21 в 10 утра. Тогда связь оборвалась и ничего о его местонахождении неизвестно, последний раз был на улице Здолбуновской", - говорится в сообщении.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

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