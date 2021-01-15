В Киеве взяли под стражу мужчину, который подозревается в покушении на убийство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сегодня по ходатайству прокуратуры города Киева мужчина был взят под стражу по производству, где он совершил покушение на умышленное убийство.

При этом столичные источники напоминают о другом эпизоде, в котором фигурировала указанная особа - мужчина работал зубным техником и подмешивал клофелин своим клиентам, чтобы воровать у них ценные вещи. Отмечается, что по данному факту производство уже направлено в суд.

О преступлении стало известно в середине сентября. Тогда на место прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, которые обнаружили у мужчины в автомобиле кучу телефонов, сим-карт и белое порошкообразное вещество неизвестного происхождения. У мужчины были признаки наркотического опьянения, поэтому ему предложили пройти тест, но он отказался, после чего патрульные составили протокол по статье 130.

Ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина ворвался на АЗС и украл из кассы деньги. Мужчина ворвался на АЗС, оттолкнул работницу и похитил из кассы немалую сумму денег - 33 тысячи гривен. После этого он запрыгнул в такси и уехал в неизвестном направлении.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.