В Киевской области злоумышленники притворялись полицейскими и совершили целую серию преступлений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Так, шестеро жителей Киевской области обвиняются в похищении людей, разбоях, вымогательстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также в присвоении властных полномочий и похищении официальных документов.

По данным фактам прокуратурой был утвержден и направлен в суд обвинительный акт.

В прокуратуре сообщили, что с октября 2019 года в Киевской области действовала преступная группировка, которая под видом представителей правоохранительных органов совершила ряд преступлений. Шестеро членов указанного сообщества похищали жителей столицы, которые, по данным злоумышленников, имели отношение к наркоторговле, и вывозили подальше от людей. Представляясь полицейскими, но фактически не являясь ими, члены группировки угрожали своим жертвам физической расправой, осуществляли психологическое давление, демонстрируя видеозаписи со сценами насилия, а также шантажировали возможностью заключения. От своих жертв злоумышленники требовали деньги за то, чтобы не привлечь их к уголовной ответственности.

Известно, что пострадавшими от действий "лже-полицейских" являются четыре человека. Общая сумма убытков - 87 тысяч гривен.

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