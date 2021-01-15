Под Киевом людей атаковали интернет-мошенники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фастовского районного управления полиции.

Так, по данным правоохранителей, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.

В частности, вчера, 14 января, в полицию обратился местный житель и сообщил, что его обманули. В интернете он нашел объявление о продаже талонов на приобретение дизельного топлива со скидкой, стоимостью 10 700 гривен. Договорившись с продавцом-мошенником о покупке, он перечислил указанную сумму на банковский счет, после чего продавец просто исчез.

Кроме того, 68-летний житель Фастовского района рассказал, что ему позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка. Мужчине сказали, что его карточка якобы заблокирована, а для ее разблокировки нужно назвать личные данные клиента. Заявитель назвал все необходимые реквизиты, после чего с его счета исчезли 14 тысяч гривен. За три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.