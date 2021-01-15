В Киеве пассажиры общественного транспорта имеют возможность проехаться на автобусе в сопровождении некоего шоу от кондуктора

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в Сети появилось видео того, как людей развлекает кондуктор одного из столичных автобусов. Мужчина радует пассажиров фокусами, что, очевидно, прекрасно поднимает настроение людям в дороге.

"В 55-ом автобусе (площадь Дарницкая - станция метро "Дворец Спорта") кондуктор-фокусник регулярно поднимает настроение пассажирам", - говорится в подписи к видео.

На опубликованном видео мужчина показал фокус с салфеткой, которую он спрятал себе в кулак, а тогда она куда-то исчезла.

Киевляне оценили такую "шоу-программу" в общественном транспорте и похвалили кондуктора за креативный подход к своей работе.

"Умница", "Как он это сделал?", "Кондуктор от бога", "Классно", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фото, сделанные в салоне одного из столичных автобусов. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в транспорте явно не придерживаются правил усиления карантина. В салоне находится гораздо больше людей, чем позволяет "лимит", а на некоторых даже нет защитной маски.

Напомним о отмена ограничений в разгар локдауна: появилось важное заявление властей, "разрешили работу...".

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.