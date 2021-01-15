Под Киевом парень с провалами в памяти разгуливал по обочине дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Так, патрульные заметили парня, который в такую непогоду шел по обочине автодороги Киев - Одесса. Правоохранители оказали парню необходимую помощь и связались с его родными.

Отмечается, что сегодня около шести часов утра во время патрулирования на 70 км автодороги полицейские заметили парня, который шел по обочине в направлении Одессы.

"При обычных условиях ходить по автодороге опасно, а в это снежное утро — тем более. Патрульные приняли решение подъехать к пешеходу и помочь, если он в этом будет нуждаться", - говорится в сообщении.

Парень смог представиться, а вот что-то объяснить - нет. Полицейские позвонили его матери, рассказали о его месте пребывания и узнали, что у 22-летнего парня есть расстройства памяти, потому он часто уходит из дома, который находится в Кропивницком.

Парня поместили в теплое помещение, накормили и вызвали медиков, поскольку он сообщил, что плохо себя чувствует. Из-за возможного переохлаждения парня госпитализировали.

"Друзья, не оставляйте в беде тех, кто нуждается в помощи — звоните на линию 102", - призвали патрульные.

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