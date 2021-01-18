В Киеве ребенок провалился под лед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице патрульный спас ребенка, который провалился под лед.

"Полицейский всегда остается полицейским. Даже в выходной день, даже на прогулке с ребенком. Сегодня патрульный Сергей Бурмака решил насладиться зимними развлечениями с дочкой и повел ребенка кататься с горки вблизи озера "Жандарка", что на улице Урливской. Внезапно Сергей услышал крики людей и детский плач и сломя голову побежал к озеру. Оказалось, что ребенок провалился под лед", - говорится в сообщении.

Патрульному удалось спасти ребенка и передать его бабушке.

В десяти метрах от ребенка патрульный лег на живот и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед. Добравшись до ребенка, патрульный схватил ее за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть.

В кмоентарях киевляне поблагодарили патрульного за храбрость и доброе сердце, а также отметили, что, к сожалению, в преклонном возрасте бабушки и дедушки не всегда успевают досмотреть за внуками, поэтому могут происходить такие ситуации.

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