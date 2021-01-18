В Киеве разыскивают двух домушников, которые обокрали квартиры в одном из районов столицы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, сообщается, что 13 января в столице "обчистили" две квартиры на Виноградаре.
"Внимание! Розыск! Прошу помочь найти домушников. 13.01.2021 на улице Мостицкая, 14 (Виноградарь), они обокрали несколько квартир. Есть фото этих домушников... Если они вам известные - пишите в К. О. " - говорится в сообщении.
Также были опубликованы фото домушников. Один из них был в маске, поэтому разглядеть его черты лица довольно сложно.
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Другой домушник "засветил" лицо на камеру , можно увидеть, что у него карие глаза, острый нос, густые черные брови и тонкие губы. Также на нем была синяя кепка.
Киевлян призывают помочь распознать преступников.
Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.
В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.