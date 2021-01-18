В Киеве спасатели помогли подростку, упавшему в овраг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в воскресенье, 17 января, в 16.24 столичные спасатели получили сообщение о том, что на ул. Тимирязевской, 1, что в Печерском районе столицы, человек нуждается в помощи.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы Первой Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, спасатели установили, что на территории Ботанического сада им. Н.Н. Гришко с дерева в овраг по склону около 60 метров упал 16-летний подросток.

Спасатели с помощью носилок транспортировали парня 2004 года рождения в карету скорой помощи.

Свидетели происшествия рассказали, что парень решил прыгнуть с дерева и, ударившись, скатился вниз. Подросток в течение определенного времени находился без сознания, поэтому киевляне вызвали на место скорую медицинскую помощь и спасателей.

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