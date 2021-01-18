В Киве разыскивают женщину, которая устраивается на работу и разные места, а затем выносит кассу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают злоумышленницу, которая проводит на работе всего по несколько дней, а тогда выносит кассу и исчезает.

"Внимание! Розыск! Просим помочь найти лицо, которое изображено на фото. Указанная женщина устраивается на работу, проходит несколько дней, она забирает всю кассу и больше на связь не выходит. Уже несколько подобных случаев по Киеву. Может кто узнает ее?" - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не отмечается, как зовут женщину, сколько ей лет, куда именно она устраивалась на работу, и о каких убытках от ее "деятельности" идет речь. Судя по фото, у женщины есть лишний вес, а на вид ей около 30-40 лет.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранителей Киевской области, за три дня в полицию поступило 5 сообщений от граждан о том, что они стали жертвами мошенников. На фоне этого полиция призвала жителей быть осмотрительными, покупая товары онлайн.

В полиции рассказали, что всего за три дня мошенники "наварились" на жителях Киевской области почти на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.