В Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что деревья вырубают на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у правоохранителей.

"Вырубка лесов в Киеве! Киев, Конча-заспа (Голосеевский район). Перед носом у правоохранительных органов почти каждую ночь рубят и вывозят сосновые деревья. На фото видно, что деревья живые и свежие. Это происходит без разрешенных документов и без соответствующей маркировки. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели. Кто-то хочет построить новый коттеджный городок для чиновников?!" - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть вырубленные деревья, аккуратно сложенные в одну кучку.

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