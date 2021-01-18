В Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что деревья вырубают на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у правоохранителей.
"Вырубка лесов в Киеве! Киев, Конча-заспа (Голосеевский район). Перед носом у правоохранительных органов почти каждую ночь рубят и вывозят сосновые деревья. На фото видно, что деревья живые и свежие. Это происходит без разрешенных документов и без соответствующей маркировки. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели. Кто-то хочет построить новый коттеджный городок для чиновников?!" - говорится в сообщении.
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На опубликованных фото можно увидеть вырубленные деревья, аккуратно сложенные в одну кучку.
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