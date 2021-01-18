В Киеве за сутки подтвердилось еще более 300 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, в столице за минувшие сутки, 17 января, обнаружили 301 больного коронавирусом. Также известно, что в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек.

В КГГА также рассказали о наиболее опасных районах столицы.

В частности, "лидером" по количеству новых случаев заражения за прошедшие сутки стал Дарницкий район.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 123, в Соломенском – 54 и в Днепровском районе – 40 случаев", - говорится в сообщении.

Также В КГГА рассказали, что в больницы столицы в течение суток госпитализировали 25 пациентов.

Известно, что выздоровели за сутки 211 человек.

В общем подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице зафиксировано уже 122 997. Коронавирус преодолели 48 073 жителя столицы. За весь период пандемии в столице зафиксировано 2195 летальных исходов от вируса.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 3034 новых случаев заражения китайским вирусом. Жертвами вируса стали 67 человек, а победить недуг смогли 5236 человек.

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