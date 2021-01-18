В Киеве произошло смертельное ДТП на Днепровском шоссе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что трагическая авария произошла вблизи с Ходосовкой.

"Сегодня ночью на Днепровском шоссе столкнулись два автомобиля: Opel и Acura. Предварительно установлено, что водитель Opel не предоставил преимущество в движении, поворачивая налево, прямо перед Acura. Переднего пассажира Opel зажало в салоне, его доставали спасатели, но врачи уже ничем мужчине помочь не смогли - он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Также известно, что пассажиры двух авто получили травмы.

"Заднего пассажира и водителя Opel госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажирка Acura получили незначительные травмы, им медицинская помощь была оказана на месте. Все обстоятельства этого смертельного ДТП должны установить сотрудники следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пригороде Киева водитель на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. С места аварии он не убегал, дождался полиции и скорой, а свою вину в трагедии даже не отрицал. Позже оказалось, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.