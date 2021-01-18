В Киеве из-за усиленного карантина на Крещение не будут обустраивать места для купания
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вечерний Киев".
Так, в столице из-за коронавируса и карантина общегородского освящения воды и масштабного купания на Крещение в этом году не будет.
Киевские коммунальщики призывают людей не собираться возле набережных.
"В связи с карантинными ограничениями, которые действуют на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут оборудованы", - сообщили в КП.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Дорофеева расковано покрутила ягодицами в крошечном бикини перед камерой: "Ох и пресс, Надя"
Монатик без одежды показал сказочные Мальдивы с пышногрудой женой: пикантное фото
Украинцев ждут новые "детские" выплаты: какие суммы получат родители в 2021 году
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Впрочем, известно, что 19 января в Гидропарке будут дежурить спасатели.
Так, на предприятии сообщили, что поскольку есть люди, для которых купание в проруби - это обязательная ежегодная традиция, спасатели водолазной службы будут дежурить в Гидропарке.
Ранее сообщалось, что в столице за минувшие сутки, 17 января, обнаружили 301 больного коронавирусом. Также известно, что в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек.
В КГГА также рассказали о наиболее опасных районах столицы. В частности, "лидером" по количеству новых случаев заражения за прошедшие сутки стал Дарницкий район.
Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.
Как сообщала Politeka, Продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".