В Киеве из-за усиленного карантина на Крещение не будут обустраивать места для купания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вечерний Киев".

Так, в столице из-за коронавируса и карантина общегородского освящения воды и масштабного купания на Крещение в этом году не будет.

Киевские коммунальщики призывают людей не собираться возле набережных.

"В связи с карантинными ограничениями, которые действуют на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут оборудованы", - сообщили в КП.

Впрочем, известно, что 19 января в Гидропарке будут дежурить спасатели.

Так, на предприятии сообщили, что поскольку есть люди, для которых купание в проруби - это обязательная ежегодная традиция, спасатели водолазной службы будут дежурить в Гидропарке.

Ранее сообщалось, что в столице за минувшие сутки, 17 января, обнаружили 301 больного коронавирусом. Также известно, что в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек.

В КГГА также рассказали о наиболее опасных районах столицы. В частности, "лидером" по количеству новых случаев заражения за прошедшие сутки стал Дарницкий район.

Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, Продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".