В полиции уже находится предполагаемый убийца молодого человека

В частности, 30-летний киевлянин пропал несколько дней назад. Спустя двое суток полицейские в Киевской области нашли тело пропавшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

Об исчезновении 30-летнего киевлянина сообщили его родные, которые до последнего верили в лучшее. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что он на своем "Крайслере" поехал в Вышгородский район. Впоследствии, авто нашли в лесополосе, а сам владелец был расстрелян и лежал под слоем снега.

Полиция задержала подозреваемого, который оказался 27-летним знакомым убитого. По его словам, он взял у мужчины в долг большую сумму, а отдать не смог, поэтому и застрелил кредитора.

Также ранее сообщалось, что полиция Харьковщины разыскала предполагаемого убийцу мужчины, который пропал 29 декабря и тело которого было найдено на свалке 5 января. О пропаже 28-летнего сына заявил в полицию его 52-летний отец.

Подозреваемый, 40-летний житель Золочевского района, подстерег сожителя бывшей жены, на улице, нанес ему удары палкой по голове, а тело спрятал на свалке. Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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